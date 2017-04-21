В ЮАР в результате автокатастрофы погибли 20 детей - СМИ

Аварийные службы страны сообщают, что 20 детей погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком возле столицы ЮАР Претории.

Отмечается, что дети погибли, когда после столкновения автобус загорелся.

Также отмечается, что в салоне были дети младшего и среднего школьного возраста.

Министр образования провинции Гаутенг, где произошла авария, назвал это "черным днем".

Напомним, 16 апреля в результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии погибли не менее 68 детей.