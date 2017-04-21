В ЮАР в результате автокатастрофы погибли 20 детей - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По меньшей мере 20 детей погибли в пятницу, 21 апреля, в результате автокатастрофы в Южно-Африканской Республике, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Аварийные службы страны сообщают, что 20 детей погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком возле столицы ЮАР Претории.
Отмечается, что дети погибли, когда после столкновения автобус загорелся.
Также отмечается, что в салоне были дети младшего и среднего школьного возраста.
Министр образования провинции Гаутенг, где произошла авария, назвал это "черным днем".
Напомним, 16 апреля в результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии погибли не менее 68 детей.