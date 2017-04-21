В ЮАР в результате автокатастрофы погибли 20 детей - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35778 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100886 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153282 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115162 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115771 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112127 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104009 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106985 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103494 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152800 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В ЮАР в результате автокатастрофы погибли 20 детей - СМИ

В ЮАР в результате автокатастрофы погибли 20 детей - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12314 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. По меньшей мере 20 детей погибли в пятницу, 21 апреля, в результате автокатастрофы в Южно-Африканской Республике, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Аварийные службы страны сообщают, что 20 детей погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком возле столицы ЮАР Претории.

Отмечается, что дети погибли, когда после столкновения автобус загорелся.

Также отмечается, что в салоне были дети младшего и среднего школьного возраста.

Министр образования провинции Гаутенг, где произошла авария, назвал это "черным днем".

Напомним, 16 апреля в результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии погибли не менее 68 детей.

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