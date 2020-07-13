У ПАР померла донька Нельсона Мандели
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У місті Йоганнесбург у Південно-Африканській Республіці у віці 59 років померла донька колишнього Президента ПАР, громадського діяча Нельсона Мандели – Зіндзісва. Про це повідомляє південноафриканський телеканал eNCA, передає УНН.
"Зіндзісва "Зіндзі" Мандела померла у віці 59 років", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що новину підтвердили у понеділок вранці у Фонді імені Нельсона Мандели.
Зіндзісва є молодшою донькою колишнього президента Південно-Африканської Республіки та національного героя країни Нельсона Мандели та його дружини Вінні Мадікізели-Мандели.
Донька Мандели була послом Південної Африки в Данії. У неї залишилися четверо дітей та чоловік.
Нагадаємо, що у 2018 році колишня дружина екс-президента Північно Африканської Республіки Нельсона Мандели, матір Зіндзісви, Вінні Мандела померла у віці 81 року.
Довідка: Нельсон Мандела - один з найвідоміших борців за права людини в період існування апартеїду в ПАР, - відсидівши у в'язниці 27 років, протягом 1994-1999 обіймав президентську посаду в своїй країни. Він помер 5 грудня 2013-го у віці 96-ти років.