В ЮАР скончалась дочь Нельсона Манделы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102283 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111485 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116366 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149460 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116263 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140980 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104108 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102816 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105081 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102285 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В ЮАР скончалась дочь Нельсона Манделы

В ЮАР скончалась дочь Нельсона Манделы

Киев  •  УНН

 • 19839 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В городе Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике в возрасте 59 лет умерла дочь бывшего Президента ЮАР, общественного деятеля Нельсона Манделы - Зиндзисва. Об этом сообщает южноафриканский телеканал eNCA, передает УНН.

"Зиндзисва "Зиндзи" Мандела умерла в возрасте 59 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новость подтвердили в понедельник утром в Фонде имени Нельсона Манделы.

Зиндзисва является младшей дочерью бывшего президента Южно-Африканской Республики и национального героя страны Нельсона Манделы и его жены Винни Мадикизелы-Манделы.

Дочь Манделы была послом Южной Африки в Дании. У нее остались четверо детей и муж.

Напомним, что в 2018 году бывшая жена экс-президента Северо Африканской Республики Нельсона Манделы, мать Зиндзисвы, Винни Мандела умер в возрасте 81 года.

Справка: Нельсон Мандела - один из самых известных борцов за права человека в период существования апартеида в ЮАР, - отсидев в тюрьме 27 лет, в течение 1994-1999 занимал президентский пост в своей стране. Он умер 5 декабря 2013-го в возрасте 96-ти лет.

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