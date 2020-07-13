В ЮАР скончалась дочь Нельсона Манделы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В городе Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике в возрасте 59 лет умерла дочь бывшего Президента ЮАР, общественного деятеля Нельсона Манделы - Зиндзисва. Об этом сообщает южноафриканский телеканал eNCA, передает УНН.
"Зиндзисва "Зиндзи" Мандела умерла в возрасте 59 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новость подтвердили в понедельник утром в Фонде имени Нельсона Манделы.
Зиндзисва является младшей дочерью бывшего президента Южно-Африканской Республики и национального героя страны Нельсона Манделы и его жены Винни Мадикизелы-Манделы.
Дочь Манделы была послом Южной Африки в Дании. У нее остались четверо детей и муж.
Напомним, что в 2018 году бывшая жена экс-президента Северо Африканской Республики Нельсона Манделы, мать Зиндзисвы, Винни Мандела умер в возрасте 81 года.
Справка: Нельсон Мандела - один из самых известных борцов за права человека в период существования апартеида в ЮАР, - отсидев в тюрьме 27 лет, в течение 1994-1999 занимал президентский пост в своей стране. Он умер 5 декабря 2013-го в возрасте 96-ти лет.