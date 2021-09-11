У ПАР на найбільшій в Африці вугільній електростанції спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Компанія Eskom, власниця найбільшої в Африці вугільної електростанції, підтвердила пожежу, яка раптово спалахнула. Відповідну заяву компанії розміщено в Twitter, інформує УНН.
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У повідомленні йдеться, що перший блок електростанції був пошкоджений після того, як загорівся трансформатор генератора, що викликало відключення блоків 2 і 3.
В результаті пожежі були пошкоджені кабелі головної системи водяного охолодження на західній стороні електростанції.
Eskom повідомляє, що весь персонал був евакуйований, і в даний час ведуться подальші розслідування для визначення причини пожежі.
Додамо
Ще в лютому Eskom повідомила про пожежу на тій же електростанції. Вона спалахнув на одному зі стрічкових конвеєрів, що видаляють золу з заводу.