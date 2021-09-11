В ЮАР на крупнейшей в Африке угольной электростанции вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Компания Eskom, владелица крупнейшей в Африке угольной электростанции, подтвердила пожар, что внезапно вспыхнул. Соответствующее заявление компании размещено в Twitter, сообщает УНН.
Детали
В сообщении говорится, что первый блок электростанции был поврежден после того, как загорелся трансформатор генератора, что вызвало отключение блоков 2 и 3.
В результате пожара были повреждены кабели главной системы водяного охлаждения на западной стороне электростанции.
Eskom сообщает, что весь персонал был эвакуирован, и в настоящее время ведутся дальнейшие расследования для определения причины пожара.
Добавим
Еще в феврале Eskom сообщила о пожаре на той же электростанции. Он вспыхнул на одном из ленточных конвейеров, которые удаляют золу с завода.