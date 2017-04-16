У Панамі застрелили гравця національної збірної з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Футболіста Амількара Енрікеса застрелили невідомі в панамській провінції Колон. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на USA Today.
За даними влади, 33-річний півзахисник виходив зі свого будинку, коли бандит вистрілив в нього кілька разів. При цьому ще двоє людей отримали поранення.
Футболіст А.Енрікес був доставлений в найближчу державну лікарню, де він і помер.
Президент Панами Хуан Карлос Варела засудив вбивство футболіста та закликав владу докласти зусиль у пошуках винного за смерть А.Енрікеса.
Зазначається, що А.Енрікес був членом національної збірної Панами з футболу, яка бере участь у відбіркових турах на чемпіонат світу 2018 року в Росії.
Як повідомляв УНН, у грудні минулого року у Танзанії футболіст ФК "Мбао" U-20 Ісмаїл Халфан помер під час матчу.