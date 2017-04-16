В Панаме застрелили игрока национальной сборной по футболу

По данным властей, 33-летний полузащитник выходил из своего дома, когда бандит выстрелил в него несколько раз. При этом еще два человека получили ранения.

Футболист А.Енрикес был доставлен в ближайшую государственную больницу, где он и умер.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела осудил убийство футболиста и призвал власти приложить усилия в поисках виновного смерти А.Енрикеса.

Отмечается, что А.Енрикес был членом национальной сборной Панамы по футболу, которая принимает участие в отборочных турах на чемпионат мира 2018 года в России.

Как сообщал УНН, в декабре прошлого года в Танзании футболист ФК "Мбао" U-20 Исмаил Халфан умер во время матча.