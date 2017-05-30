У Панамі помер екс-диктатор М.Норьєга
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Панамі у віці 83 років помер колишній диктатор Мануель Антоніо Норьєга, передає УНН з посиланням на ВВС.
У М.Норьєги були ускладнення після операції у березні з видалення пухлини головного мозку, він перебував у лікарні.
М.Норьєга був ключовим союзником США, але його було насильно відсторонено від роботи, американськими військами в 1989 році, після чого він був ув'язнений, де і провів залишок свого життя. У січні цього року він був звільнений під домашній арешт, щоб підготуватися до операції на початку березня.
Як повідомяв УНН, помер колишній уругвайський диктатор Г.Альварес.