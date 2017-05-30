В Панаме умер экс-диктатор М.Норьега

В М.Норьегу были осложнения после операции в марте по удалению опухоли головного мозга, он находился в больнице.

М.Норьегу был ключевым союзником США, но был насильно отстранен от работы, американскими войсками в 1989 году, после чего он был заключен, где и провел остаток своей жизни. В январе этого года он был освобожден под домашний арест, чтобы подготовиться к операции в начале марта.

Как повидомяв УНН, умер бывший уругвайский диктатор Г.Альварес.