В Панаме умер экс-диктатор М.Норьега
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Панаме в возрасте 83 лет скончался бывший диктатор Мануэль Антонио Норьега, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В М.Норьегу были осложнения после операции в марте по удалению опухоли головного мозга, он находился в больнице.
М.Норьегу был ключевым союзником США, но был насильно отстранен от работы, американскими войсками в 1989 году, после чего он был заключен, где и провел остаток своей жизни. В январе этого года он был освобожден под домашний арест, чтобы подготовиться к операции в начале марта.
Как повидомяв УНН, умер бывший уругвайский диктатор Г.Альварес.