У Пакистані внаслідок сутичок ісламістів з силами безпеки загинули 4 поліцейських, сотні осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Чотири пакистанські поліцейські були вбиті і сотні поранено, коли озброєні активісти із забороненого ісламістського угрупування вступили в сутички з силами безпеки країни під час демонстрації проти богохульства неподалік міста Лахор. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters та Associated Press.
Деталі
Зіткнення спалахнуло на мітингу забороненої групи "Техрік-і-Лабайк Пакистан" (TLP) на шосе в Шейхупурі, неподалік Лахора, коли група готувалася до маршу на столицю Ісламабад, повідомив у середу представник поліції Пенджабу.
Поліція повідомила, що активісти TLP, озброєні пістолетами та автоматами, у тому числі автоматами АК-47, відкрили вогонь проти сил безпеки, які контролювали демонстрантів.
Генеральний інспектор поліції Пенджаба Рао Сардар Алі Хан, повідомив, що чотирьох офіцерів було вбито і щонайменше 263 особи поранено. Представники TLP заявили, що кілька активістів групи також було вбито та поранено в ході зіткнення.
Доповнення
Тисячі активістів TLP блокують найзавантаженішу магістраль Пакистану з п'ятниці, вимагаючи звільнення свого лідера та вигнання посла Франції через публікацію у французькому сатиричному журналі "Charlie Hebdo" серії карикатур на пророка Мухаммеда
Насильство спалахнуло наступного дня після того, як уряд прем'єр-міністра Імрана Хана заявив, що не прийме вимоги ісламістів закрити посольство Франції та вислати французького посланця.
Рішення Хана розлютило прихильників пакистанської партії "Техрік-і-Лабайк", які на вихідних призупинили свій марш до Ісламабаду, щоб дати уряду три дні на розгляд їхніх вимог.
Після кількох днів напруженості, у тому числі зіткнення минулого тижня, в якому було вбито трьох поліцейських, Міністерство внутрішніх справ Пакистану наказало розгорнути воєнізованих рейнджерів відповідно до законів про боротьбу з тероризмом.
Це третя загальнонаціональна кампанія протесту з 2017 року проти карикатур, які мусульмани вважають глибоко образливими.
Французький журнал "Charlie Hebdo" вперше опублікував карикатури у 2006 році та перевидав їх минулого року з нагоди відкриття судового процесу у справі про смертоносний напад ісламістських бойовиків на його офіс у Парижі у 2015 році.
Президент Франції Еммануель Макрон спробував захистити карикатури на пророка Мухаммеда, як право на свободу слова. Ці коментарі Макрона пролунали після того, як молодий мусульманин обезголовив вчителя французької школи, який показував карикатури на пророка Мухаммеда у класі.