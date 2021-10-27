В Пакистане в результате столкновений исламистов с силами безопасности погибли 4 полицейских, сотни человек ранены

КИЕВ. 27 октября. УНН. Четыре пакистанских полицейских были убиты и сотни ранены, когда вооруженные активисты из запрещенной исламистской группировки вступили в столкновения с силами безопасности страны во время демонстрации против богохульства недалеко от города Лахор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Associated Press.