В Пакистане в результате столкновений исламистов с силами безопасности погибли 4 полицейских, сотни человек ранены

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26907 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 56788 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 76299 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 229903 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131625 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400074 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316541 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215273 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245049 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255657 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.2м/с
58%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 10199 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 8852 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10517 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21175 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 7522 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 7750 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139715 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 229903 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400074 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260373 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13096 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21870 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50615 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75136 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60034 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

В Пакистане в результате столкновений исламистов с силами безопасности погибли 4 полицейских, сотни человек ранены

Киев • УНН

 • 19650 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Четыре пакистанских полицейских были убиты и сотни ранены, когда вооруженные активисты из запрещенной исламистской группировки вступили в столкновения с силами безопасности страны во время демонстрации против богохульства недалеко от города Лахор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Associated Press.

В Пакистане в результате столкновений исламистов с силами безопасности погибли 4 полицейских, сотни человек ранены

Детали

Столкновение вспыхнуло на митинге запрещенной группы "Техрик-и-Лабайк Пакистан" (TLP) на шоссе в Шейхупуре, недалеко от Лахора, когда группа готовилась к маршу на столицу Исламабад, сообщил в среду представитель полиции Пенджаба.

Полиция сообщила, что активисты TLP, вооруженные пистолетами и автоматами, в том числе автоматами АК-47, открыли огонь против сил безопасности, что контролировали демонстрантов.

Генеральный инспектор полиции Пенджаба Рао Сардар Али Хан сообщил, что четыре офицера были убиты и по меньшей мере 263 человека ранены. Представители TLP заявили, что несколько активистов группы также были убиты и ранены в ходе столкновения.

Дополнение

Тысячи активистов TLP блокируют самую загруженную магистраль Пакистана с пятницы, требуя освободить своего лидера и изгнания посла Франции из-за публикации во французском сатирическом журнале "Charlie Hebdo" серии карикатур на пророка Мухаммеда

Насилие вспыхнуло на следующий день после того, как правительство премьер-министра Имрана Хана заявило, что не примет требования исламистов закрыть посольство Франции и выслать французского посланника.

Решение Хана разозлило сторонников пакистанской партии "Техрик-и-Лабайк", которые на выходных приостановили свой марш на Исламабад, чтобы дать правительству три дня на рассмотрение их требований.

После нескольких дней напряженности, в том числе столкновения на прошлой неделе, в котором были убиты трое полицейских, Министерство внутренних дел Пакистана приказало развернуть военизированных рейнджеров в соответствии с законами о борьбе с терроризмом.

Это третья общенациональная кампания протеста с 2017 года против карикатур, которые мусульмане считают глубоко оскорбительными.

Французский журнал "Charlie Hebdo" впервые опубликовал карикатуры в 2006 году и переиздал их в прошлом году по случаю открытия судебного процесса по делу о смертоносном нападении исламистских боевиков на его офис в Париже в 2015 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался защитить карикатуры на пророка Мухаммеда как право на свободу слова. Эти комментарии Макрона прозвучали после того, как молодой мусульманин обезглавил учителя французской школы, показывавшего карикатуры на пророка Мухаммеда в классе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48