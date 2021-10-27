В Пакистане в результате столкновений исламистов с силами безопасности погибли 4 полицейских, сотни человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Четыре пакистанских полицейских были убиты и сотни ранены, когда вооруженные активисты из запрещенной исламистской группировки вступили в столкновения с силами безопасности страны во время демонстрации против богохульства недалеко от города Лахор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Associated Press.
Детали
Столкновение вспыхнуло на митинге запрещенной группы "Техрик-и-Лабайк Пакистан" (TLP) на шоссе в Шейхупуре, недалеко от Лахора, когда группа готовилась к маршу на столицу Исламабад, сообщил в среду представитель полиции Пенджаба.
Полиция сообщила, что активисты TLP, вооруженные пистолетами и автоматами, в том числе автоматами АК-47, открыли огонь против сил безопасности, что контролировали демонстрантов.
Генеральный инспектор полиции Пенджаба Рао Сардар Али Хан сообщил, что четыре офицера были убиты и по меньшей мере 263 человека ранены. Представители TLP заявили, что несколько активистов группы также были убиты и ранены в ходе столкновения.
Дополнение
Тысячи активистов TLP блокируют самую загруженную магистраль Пакистана с пятницы, требуя освободить своего лидера и изгнания посла Франции из-за публикации во французском сатирическом журнале "Charlie Hebdo" серии карикатур на пророка Мухаммеда
Насилие вспыхнуло на следующий день после того, как правительство премьер-министра Имрана Хана заявило, что не примет требования исламистов закрыть посольство Франции и выслать французского посланника.
Решение Хана разозлило сторонников пакистанской партии "Техрик-и-Лабайк", которые на выходных приостановили свой марш на Исламабад, чтобы дать правительству три дня на рассмотрение их требований.
После нескольких дней напряженности, в том числе столкновения на прошлой неделе, в котором были убиты трое полицейских, Министерство внутренних дел Пакистана приказало развернуть военизированных рейнджеров в соответствии с законами о борьбе с терроризмом.
Это третья общенациональная кампания протеста с 2017 года против карикатур, которые мусульмане считают глубоко оскорбительными.
Французский журнал "Charlie Hebdo" впервые опубликовал карикатуры в 2006 году и переиздал их в прошлом году по случаю открытия судебного процесса по делу о смертоносном нападении исламистских боевиков на его офис в Париже в 2015 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался защитить карикатуры на пророка Мухаммеда как право на свободу слова. Эти комментарии Макрона прозвучали после того, как молодой мусульманин обезглавил учителя французской школы, показывавшего карикатуры на пророка Мухаммеда в классе.