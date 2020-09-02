Charlie Hebdo знову друкує карикатури на пророка Мухаммеда
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сатиричне видання Charlie Hebdo в середу, 2 вересня, знову публікує карикатури на пророка Мухаммеда, через які воно піддалося атаці в 2015 році. Карикатури будуть опубліковані в окремій вкладці журналу під назвою “Багато галасу із нічого”. Про це Charlie Hebdo повідомив у вівторок в своєму Twitter, передає УНН.
У редакційній статті, що супроводжує номер, йдеться про те, що повторна публікація карикатур представляється необхідним кроком в день початку процесу над спільниками терористів, які вчинили напад на паризьку редакцію Charlie Hebdo 7 січня 2015 року. Тоді було вбито 12 осіб, включаючи декількох відомих карикатуристів і 2 поліцейських.
Обвинуваченими в новому процесі стануть 14 осіб — причому троє з них знаходяться в міжнародному розшуку. Їх звинувачують в тому, що вони складалися в терористичній групі і надали підтримку братам, що напали на видання, а також іншому ісламісту, який убив працівницю поліції і чотирьох відвідувачів єврейського супермаркету. Обвинуваченим загрожують терміни довічного ув’язнення.
Президент Франції Емманюель Макрон відмовився критикувати рішення журналу повторно надрукувати карикатури, так як “судити редакційний вибір журналістів або редакції” не є справою президента. “У нас свобода преси”, — підкреслив він.
Numéro spécial : Tout ça pour ça.
Retrouvez :
Un florilège des charognards du 7 janvier 2015
Procès : la parole aux familles
Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais...
Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr