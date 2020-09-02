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Charlie Hebdo знову друкує карикатури на пророка Мухаммеда

Київ • УНН

 • 20053 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сатиричне видання Charlie Hebdo в середу, 2 вересня, знову публікує карикатури на пророка Мухаммеда, через які воно піддалося атаці в 2015 році. Карикатури будуть опубліковані в окремій вкладці журналу під назвою “Багато галасу із нічого”. Про це Charlie Hebdo повідомив у вівторок в своєму Twitter, передає УНН.

Charlie Hebdo знову друкує карикатури на пророка Мухаммеда

У редакційній статті, що супроводжує номер, йдеться про те, що повторна публікація карикатур представляється необхідним кроком в день початку процесу над спільниками терористів, які вчинили напад на паризьку редакцію Charlie Hebdo 7 січня 2015 року. Тоді було вбито 12 осіб, включаючи декількох відомих карикатуристів і 2 поліцейських.

Обвинуваченими в новому процесі стануть 14 осіб — причому троє з них знаходяться в міжнародному розшуку. Їх звинувачують в тому, що вони складалися в терористичній групі і надали підтримку братам, що напали на видання, а також іншому ісламісту, який убив працівницю поліції і чотирьох відвідувачів єврейського супермаркету. Обвинуваченим загрожують терміни довічного ув’язнення.

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився критикувати рішення журналу повторно надрукувати карикатури, так як “судити редакційний вибір журналістів або редакції” не є справою президента. “У нас свобода преси”, — підкреслив він.

Numéro spécial : Tout ça pour ça.

Retrouvez :

 Un florilège des charognards du 7 janvier 2015
 Procès : la parole aux familles
 Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais...

Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

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