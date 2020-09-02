Charlie Hebdo знову друкує карикатури на пророка Мухаммеда

У редакційній статті, що супроводжує номер, йдеться про те, що повторна публікація карикатур представляється необхідним кроком в день початку процесу над спільниками терористів, які вчинили напад на паризьку редакцію Charlie Hebdo 7 січня 2015 року. Тоді було вбито 12 осіб, включаючи декількох відомих карикатуристів і 2 поліцейських.

Обвинуваченими в новому процесі стануть 14 осіб — причому троє з них знаходяться в міжнародному розшуку. Їх звинувачують в тому, що вони складалися в терористичній групі і надали підтримку братам, що напали на видання, а також іншому ісламісту, який убив працівницю поліції і чотирьох відвідувачів єврейського супермаркету. Обвинуваченим загрожують терміни довічного ув’язнення.

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився критикувати рішення журналу повторно надрукувати карикатури, так як “судити редакційний вибір журналістів або редакції” не є справою президента. “У нас свобода преси”, — підкреслив він.

Numéro spécial : Tout ça pour ça.



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Un florilège des charognards du 7 janvier 2015

Procès : la parole aux familles

Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais...



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