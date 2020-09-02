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Charlie Hebdo снова напечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

Киев • УНН

 • 20053 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сатирическое издание Charlie Hebdo в среду, 2 сентября, снова публикует карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых оно подверглось атаке в 2015 году. Карикатуры будут опубликованы в отдельной вкладке журнала под названием "Много шума из ничего". Об этом Charlie Hebdo сообщил во вторник в своем Twitter, передает УНН.

Charlie Hebdo снова напечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

В редакционной статье, сопровождающей номер, речь идет о том, что повторная публикация карикатур представляется необходимым шагом в день начала процесса над сообщниками террористов, которые совершили нападение на парижскую редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Тогда были убиты 12 человек, включая нескольких известных карикатуристов и 2 полицейских.

Обвиняемыми в новом процессе станут 14 человек - причем трое из них находятся в международном розыске. Их обвиняют в том, что они состояли в террористической группе и оказали поддержку братьям, напавшим на издание, а также другому исламисту, который убил работницу полиции и четырех посетителей еврейского супермаркета. Обвиняемым грозят сроки пожизненного заключения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался критиковать решение журнала повторно напечатать карикатуры, так как "судить редакционный выбор журналистов или редакции" не является делом президента. "У нас свобода прессы", - подчеркнул он.

Numéro spécial: Tout ça pour ça.

Retrouvez:

Un florilège des charognards du 7 janvier 2015
Procès: la parole aux familles
Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais ...

Disponible dès demain! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr

- Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

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