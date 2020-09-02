Charlie Hebdo снова напечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

В редакционной статье, сопровождающей номер, речь идет о том, что повторная публикация карикатур представляется необходимым шагом в день начала процесса над сообщниками террористов, которые совершили нападение на парижскую редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Тогда были убиты 12 человек, включая нескольких известных карикатуристов и 2 полицейских.

Обвиняемыми в новом процессе станут 14 человек - причем трое из них находятся в международном розыске. Их обвиняют в том, что они состояли в террористической группе и оказали поддержку братьям, напавшим на издание, а также другому исламисту, который убил работницу полиции и четырех посетителей еврейского супермаркета. Обвиняемым грозят сроки пожизненного заключения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался критиковать решение журнала повторно напечатать карикатуры, так как "судить редакционный выбор журналистов или редакции" не является делом президента. "У нас свобода прессы", - подчеркнул он.

Numéro spécial: Tout ça pour ça.



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Un florilège des charognards du 7 janvier 2015

Procès: la parole aux familles

Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais ...



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