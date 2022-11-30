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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38187 перегляди

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У Пакистані пройшли масштабні рейди проти наркоторгівлі: вилучено понад три тонни наркотиків

У Пакистані пройшли масштабні рейди проти наркоторгівлі: вилучено понад три тонни наркотиків

Київ • УНН

 • 1128123 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Пакистанські сили по боротьбі з наркотиками (ANF) провели 34 операції в різних частинах країни протягом останнього тижня, вилучивши 3000,65 кг наркотиків і 4820 літрів заборонених хімікатів, повідомили в ANF, передає УНН.

Під час операцій з боротьби з наркотиками 21-27 листопада сили заарештували 32 людини, у тому числі двох жінок, а також вилучили 10 автомобілів, які використовувалися для контрабанди, йдеться у заяві ANF.

У південно-західній провінції Белуджистан під час восьми операцій ANF вилучила 2583,99 кг наркотиків, 3795 літрів соляної кислоти та 1025 літрів оцтового ангідриду. Під час вилучення двох автомобілів затримано двох осіб, причетних до контрабанди наркотиків.

Поліція в східній провінції Пенджаб вилучила 168,28 кг наркотиків і вилучила три транспортні засоби під час восьми операцій, заарештувавши 11 осіб.

У північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва було вилучено 242,02 кг наркотиків і п'ять транспортних засобів, а також заарештовано 11 осіб під час восьми операцій.

ANF у південній провінції Сінд конфіскував 1,53 кг героїну під час кількох операцій, заарештувавши трьох осіб.
У північних частинах країни ANF вилучили 4,84 кг наркотиків під час восьми операцій і заарештували п’ятьох осіб у контрабанді наркотиків.

Усі випадки зареєстровані, ведеться подальше розслідування, йдеться у повідомленні.

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