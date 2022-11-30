В Пакистане прошли масштабные рейды против наркоторговли: изъято более трех тонн наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пакистанские силы по борьбе с наркотиками (ANF) провели 34 операции в разных частях страны в течение последней недели, изъяв 3000,65 кг наркотиков и 4820 литров запрещенных химикатов, сообщили в ANF, передает УНН.
В ходе операций по борьбе с наркотиками 21-27 ноября силы арестовали 32 человека, в том числе двух женщин, а также изъяли 10 автомобилей, которые использовались для контрабанды, говорится в заявлении ANF.
В юго-западной провинции Белуджистан во время восьми операций ANF изъяла 2583,99 кг наркотиков, 3795 литров соляной кислоты и 1025 литров уксусного ангидрида. При изъятии двух автомобилей задержаны два человека, причастные к контрабанде наркотиков.
Полиция в восточной провинции Пенджаб изъяла 168,28 кг наркотиков и изъяла три транспортных средства во время восьми операций, арестовав 11 человек.
В северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва было изъято 242,02 кг наркотиков и пять транспортных средств, а также арестовано 11 человек во время восьми операций.
ANF в южной провинции Синд конфисковал 1,53 кг героина во время нескольких операций, арестовав трех человек.
В северных частях страны ANF изъяли 4,84 кг наркотиков во время восьми операций и арестовали пятерых человек за контрабанду наркотиков.
Все случаи зарегистрированы, ведется дальнейшее расследование, говорится в сообщении.