В Пакистане прошли масштабные рейды против наркоторговли: изъято более трех тонн наркотиков

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пакистанские силы по борьбе с наркотиками (ANF) провели 34 операции в разных частях страны в течение последней недели, изъяв 3000,65 кг наркотиков и 4820 литров запрещенных химикатов, сообщили в ANF, передает УНН.

В ходе операций по борьбе с наркотиками 21-27 ноября силы арестовали 32 человека, в том числе двух женщин, а также изъяли 10 автомобилей, которые использовались для контрабанды, говорится в заявлении ANF.

В юго-западной провинции Белуджистан во время восьми операций ANF изъяла 2583,99 кг наркотиков, 3795 литров соляной кислоты и 1025 литров уксусного ангидрида. При изъятии двух автомобилей задержаны два человека, причастные к контрабанде наркотиков.

Полиция в восточной провинции Пенджаб изъяла 168,28 кг наркотиков и изъяла три транспортных средства во время восьми операций, арестовав 11 человек.

В северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва было изъято 242,02 кг наркотиков и пять транспортных средств, а также арестовано 11 человек во время восьми операций.

ANF в южной провинции Синд конфисковал 1,53 кг героина во время нескольких операций, арестовав трех человек.
В северных частях страны ANF изъяли 4,84 кг наркотиков во время восьми операций и арестовали пятерых человек за контрабанду наркотиков.

Все случаи зарегистрированы, ведется дальнейшее расследование, говорится в сообщении.

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