У Пакистані при обстрілі автобуса загинули шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули, ще чотири отримали поранення в результаті обстрілу пасажирського автобуса в окрузі Хангу провінції Хайбер-Паштунхва в Пакистані. Про це в суботу повідомляє телеканал Geo.tv, передає УНН.
Всі постраждалі були доставлені в окружний госпіталь.
Наразі поліція веде пошуки нападників.
Нагадаємо, станом на вечір 28 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зафіксовано дев'ять обстрілів зі сторони російсько-окупаційних військ.