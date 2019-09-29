У Пакистані при обстрілі автобуса загинули шестеро людей

Всі постраждалі були доставлені в окружний госпіталь.

Наразі поліція веде пошуки нападників.

Нагадаємо, станом на вечір 28 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей зафіксовано дев'ять обстрілів зі сторони російсько-окупаційних військ.