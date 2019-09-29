В Пакистане при обстреле автобуса погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли, еще четыре получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в округе Хангу провинции Хайбер-Паштунхва в Пакистане. Об этом в субботу сообщает телеканал Geo.tv, передает УНН.
Все пострадавшие были доставлены в окружной госпиталь.
В настоящее время полиция ведет поиски нападавших.
Напомним, по состоянию на вечер 28 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано девять обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.