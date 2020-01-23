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У організмі винуватця ДТП на Вінниччині виявили алкоголю у 15 разів більше норми

Київ • УНН

 • 10659 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На Вінниччині у організмі водія Ford Scorpio, який вчинив ДТП, патрульні після огляду виявили у 15 разів більше норми алкоголю. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Вінницької області у Facebook.

У організмі винуватця ДТП на Вінниччині виявили алкоголю у 15 разів більше норми

Так, до поліції надійшов виклик про ДТП, що сталося 21 січня близько 14-ї години на вулиці Максима Шимка.

"Як з'ясувалось, керманич автомобіля Ford Scorpio не дотримався бічного інтервалу та пошкодив дзеркало заднього виду на автомобілі Chevrolet Lacetti. У водія, який вчинив ДТП, патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння: з порожнини рота відчувався запах алкоголю, руки тремтіли, а обличчя було блідим", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки за допомогою алкотестеру в присутності двох свідків.

"Результат огляду – 2,99 проміле алкоголю в організмі, що у 15 разів перевищує допустиму норму", - зазначається у повідомленні.

Також, патрульні з'ясували, що водій не вперше керує транспортним засобом напідпитку та вже позбавлений права керування.

"Заявник від оформлення ДТП відмовився, а на порушника інспектори склали протокол за ст. 130 (керування напідпитку) КУпАП та виписали постанову за ч.4 ст.126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, п'яний водій в'їхав у фасад Національної філармонії України.

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