У організмі винуватця ДТП на Вінниччині виявили алкоголю у 15 разів більше норми
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Вінниччині у організмі водія Ford Scorpio, який вчинив ДТП, патрульні після огляду виявили у 15 разів більше норми алкоголю. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Вінницької області у Facebook.
Так, до поліції надійшов виклик про ДТП, що сталося 21 січня близько 14-ї години на вулиці Максима Шимка.
"Як з'ясувалось, керманич автомобіля Ford Scorpio не дотримався бічного інтервалу та пошкодив дзеркало заднього виду на автомобілі Chevrolet Lacetti. У водія, який вчинив ДТП, патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння: з порожнини рота відчувався запах алкоголю, руки тремтіли, а обличчя було блідим", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки за допомогою алкотестеру в присутності двох свідків.
"Результат огляду – 2,99 проміле алкоголю в організмі, що у 15 разів перевищує допустиму норму", - зазначається у повідомленні.
Також, патрульні з'ясували, що водій не вперше керує транспортним засобом напідпитку та вже позбавлений права керування.
"Заявник від оформлення ДТП відмовився, а на порушника інспектори склали протокол за ст. 130 (керування напідпитку) КУпАП та виписали постанову за ч.4 ст.126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, п'яний водій в'їхав у фасад Національної філармонії України.