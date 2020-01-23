В организме виновника ДТП в Винницкой области обнаружили алкоголя в 15 раз больше нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Винницкой области в организме водителя Ford Scorpio, который совершил ДТП, патрульные после осмотра обнаружили в 15 раз больше нормы алкоголя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Винницкой области в Facebook.
Так, в полицию поступил вызов о ДТП, произошло 21 января около 14 часов на улице Максима Шимко.
"Как выяснилось, руководитель автомобиля Ford Scorpio не придерживался бокового интервала и повредил зеркало заднего вида на автомобиле Chevrolet Lacetti. У водителя, совершившего ДТП, патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения: из полости рта чувствовался запах алкоголя, руки дрожали, а лицо было бледным", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина согласился пройти освидетельствование на месте остановки с помощью алкотестера в присутствии двух свидетелей.
"Результат осмотра - 2,99 промилле алкоголя в организме, что в 15 раз превышает допустимую норму", - отмечается в сообщении.
Также, патрульные выяснили, что водитель не впервые управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии и уже лишен права управления.
"Заявитель от оформления ДТП отказался, а на нарушителя инспекторы составили протокол по ст. 130 (управление в нетрезвом виде) КоАП и выписали постановление по ч.4 ст.126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП", - говорится в сообщении.
Напомним, пьяный водитель въехал в фасад Национальной филармонии Украины.