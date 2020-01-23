В организме виновника ДТП в Винницкой области обнаружили алкоголя в 15 раз больше нормы

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 33416 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 73706 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 120197 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 112960 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64714 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72895 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186938 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150480 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158551 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138612 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
40%
Популярные новости

Еще не определились с точным форматом: Рютте не смог ответить, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО

15 апреля, 17:26 • 7706 просмотра

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте

15 апреля, 17:44 • 6250 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 7048 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6878 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 8202 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 120198 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 112960 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88126 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100119 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130095 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6932 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11737 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14372 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17138 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19101 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В организме виновника ДТП в Винницкой области обнаружили алкоголя в 15 раз больше нормы

Киев • УНН

 • 10659 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Винницкой области в организме водителя Ford Scorpio, который совершил ДТП, патрульные после осмотра обнаружили в 15 раз больше нормы алкоголя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Винницкой области в Facebook.

В организме виновника ДТП в Винницкой области обнаружили алкоголя в 15 раз больше нормы

Так, в полицию поступил вызов о ДТП, произошло 21 января около 14 часов на улице Максима Шимко.

"Как выяснилось, руководитель автомобиля Ford Scorpio не придерживался бокового интервала и повредил зеркало заднего вида на автомобиле Chevrolet Lacetti. У водителя, совершившего ДТП, патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения: из полости рта чувствовался запах алкоголя, руки дрожали, а лицо было бледным", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина согласился пройти освидетельствование на месте остановки с помощью алкотестера в присутствии двух свидетелей.

"Результат осмотра - 2,99 промилле алкоголя в организме, что в 15 раз превышает допустимую норму", - отмечается в сообщении.

Также, патрульные выяснили, что водитель не впервые управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии и уже лишен права управления.

"Заявитель от оформления ДТП отказался, а на нарушителя инспекторы составили протокол по ст. 130 (управление в нетрезвом виде) КоАП и выписали постановление по ч.4 ст.126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП", - говорится в сообщении.

Напомним, пьяный водитель въехал в фасад Национальной филармонии Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.49
Bitcoin
$83,894.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,283.95
Ethereum
$1,597.35