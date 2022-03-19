У офісі Генпрокурора заявили, що спрямують понад 34,5 млн грн на потреби Збройних Сил України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Офіс Генерального прокурора у своєму Telegram повідомив, що понад 34,5 млн грн спрямують на потреби Збройних Сил України. Про це інформує УНН.
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За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора судом задоволено клопотання про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій.
Понад 34,5 млн грн буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України.
Прокурори здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо незаконного заволодіння посадовими особами товариства грошовими коштами державного бюджету під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва.
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