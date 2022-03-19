В офисе Генпрокурора заявили, что направят более 34,5 млн грн на нужды Вооруженных Сил Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Офис Генерального прокурора в своем Telegram сообщил, что более 34,5 млн грн направят на нужды Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует УНН.
Детали
С участием прокуроров Офиса Генерального прокурора судом удовлетворено ходатайство о снятии ареста с вещественных доказательств и направление их на покупку Военных облигаций.
Более 34,5 млн грн будет перечислено на специальный счет на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Прокуроры осуществляли процессуальное руководство в уголовных производствах относительно незаконного завладения должностными лицами общества денежными средствами государственного бюджета при закупке специальной техники для нужд города Киева.
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