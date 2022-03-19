В офисе Генпрокурора заявили, что направят более 34,5 млн грн на нужды Вооруженных Сил Украины

Детали

С участием прокуроров Офиса Генерального прокурора судом удовлетворено ходатайство о снятии ареста с вещественных доказательств и направление их на покупку Военных облигаций.

Более 34,5 млн грн будет перечислено на специальный счет на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Прокуроры осуществляли процессуальное руководство в уголовных производствах относительно незаконного завладения должностными лицами общества денежными средствами государственного бюджета при закупке специальной техники для нужд города Киева.

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Киберспорт на помощь: "WePlay Compete" запустили акцию и сбор средств для ВСУ.