У Одеській області буде контрольовано знищено міну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у Одеській області буде контрольовано знищено виявлену напередодні у населенному пункті Біляївка міну часів Другої світової війни, пише УНН.
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"На відповідній безпечній ділянці буде контрольовано знищено виявлену напередодні у населенному пункті Біляївка міну калібру 82 мм часів Другої світової війни", - зазначив він.
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Роботи проведуть піротехніки ДСНС. Братчук закликав не нехтувати правилами мінно-вибухової безпеки.