В Одесской области будет контролируемо уничтожена мина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Одесской области будет контролируемо уничтожена обнаруженная накануне в населенном пункте Беляевка мина времен Второй мировой войны, пишет УНН.
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"На соответствующем безопасном участке будет контролировано уничтожена обнаруженная накануне в населенном пункте Беляевка мина калибра 82 мм времен Второй мировой войны", - отметил он.
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Работы проведут пиротехники ГСЧС. Братчук призвал не пренебрегать правилами минно-взрывной безопасности.