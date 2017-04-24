У Нью-Йорку в рамках форуму ООН обговорять становище кримських татар в окупованому Криму

“Незабаром в рамках Постійного Форуму ООН з питань корінних народів в Нью-Йорку підніматимемо тему Криму, зокрема положення корінного народу півострова — кримських татар! Перший сайд-івент — 24.04”, — повідомила Е.Джапарова.

Як повідомляв УНН, Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень стосовно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.