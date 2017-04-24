В Нью-Йорке в рамках форума ООН обсудят положение крымских татар в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В рамках постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке обсудят ситуацию в аннексированом Крыму, в частности положение крымскотатарского народа. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова в Facebook, передает УНН.
“Сейчас в рамках Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке поднимать тему Крыму, в частности положения коренного народа полуострова — крымских татар! Первый сайд-ивент — 24.04”, — сообщила Е.Джапарова.
Как сообщал УНН, Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.