У Нью-Йорку представлять проект резолюції щодо прав людини в Криму

"Сьогодні у Нью-Йорку ми представляємо проект нової резолюції щодо порушень Росією прав людини на території окупованого Криму", - зазначивП.Клімкін.

За його словами, ця резолюція є найпотужнішою, яку коли-не будь представляла Україна.

Під час зустрічі буди присутні також заступник голови кримськотатарського Меджлісу Ахтем Чийгоз, уповноважений президента з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілев та російський адвокат Микола Полозов.