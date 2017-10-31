У Нью-Йорку представлять проект резолюції щодо прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні у Нью-Йорку буде представлений новий проект резолюції щодо прав людини у АР Крим та місті Севастополь. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні у Нью-Йорку ми представляємо проект нової резолюції щодо порушень Росією прав людини на території окупованого Криму", - зазначивП.Клімкін.
За його словами, ця резолюція є найпотужнішою, яку коли-не будь представляла Україна.
Під час зустрічі буди присутні також заступник голови кримськотатарського Меджлісу Ахтем Чийгоз, уповноважений президента з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілев та російський адвокат Микола Полозов.