В Нью-Йорке представят проект резолюции по правам человека в Крыму

"Сегодня в Нью-Йорке мы представляем проект новой резолюции о нарушениях Россией прав человека на территории оккупированного Крыма", - сказал П.Климкин.

По его словам, эта резолюция является самой мощной, из когда-ни будь представленны Украиной.

Во время встречи будут присутствовать также заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса Ахтем Чийгоз, уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и российский адвокат Николай Полозов.