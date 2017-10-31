В Нью-Йорке представят проект резолюции по правам человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в Нью-Йорке будет представлен новый проект резолюции по правам человека в АР Крым и городе Севастополь. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в Нью-Йорке мы представляем проект новой резолюции о нарушениях Россией прав человека на территории оккупированного Крыма", - сказал П.Климкин.
По его словам, эта резолюция является самой мощной, из когда-ни будь представленны Украиной.
Во время встречи будут присутствовать также заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса Ахтем Чийгоз, уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и российский адвокат Николай Полозов.