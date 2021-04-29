У Нью-Йорку повністю знімуть коронавірусні обмеження 1 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Нью-Йорку планують повністю зняти всі введені через коронавірус обмеження і повернутися до нормального життя 1 липня. Про це повідомив мер Білл де Блазіо в ефірі телеканалу MSNBC, передає УНН.
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"Ми готові повністю відкрити місто 1 липня. Ми готові відкрити магазини, підприємства, офіси, театри - все в повну силу. Я думаю, в Нью-Йорку будуть натовпи людей", - сказав мер.
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Білл де Блазіо зазначив, що щонайменше 6,3 млн жителів мегаполісу вже пройшли вакцинацію, в зв'язку з чим представляється можливим скасувати введені на тлі пандемії обмеження.
"Кількість вакцинованих буде і далі зростати, ми докладемо до цього всіх зусиль", - вказав він. При цьому де Блазіо не пояснив, в якій мірі зберігатиметься дія маскового режиму всередині приміщень.
Додамо
За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральних і місцевих властей, в США з початку епідемії виявлено понад 32,2 млн випадків зараження коронавірусів, померли понад 574,4 тис. осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.