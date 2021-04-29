В Нью-Йорке полностью снимут коронавирусные ограничения 1 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Нью-Йорке планируют полностью снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни 1 июля. Об этом сообщил мэр Де Блазио в эфире телеканала MSNBC, передает УНН.
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"Мы готовы полностью открыть город 1 июля. Мы готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры - все в полную силу. Я думаю, в Нью-Йорке будут толпы людей", - сказал мэр.
Детали
Де Блазио отметил, что по меньшей мере 6,3 млн жителей мегаполиса уже прошли вакцинацию, в связи с чем представляется возможным отменить введенные на фоне пандемии ограничения.
"Количество вакцинированных будет и дальше расти, мы приложим к этому все усилия", - отметил он. При этом где Блазио не объяснил, в какой степени будет сохраняться действие масочного режима внутри помещений.
Добавим
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 32,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 574,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.