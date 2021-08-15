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У Нью-Йорку перевернувся екскурсійний автобус: постраждали більше 50 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Екскурсійний автобус, що прямував до Ніагарського водоспаду, перекинувся в центрі Нью-Йорка, відправивши більше 50 людей до лікарень. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

В автобусі перебувало близько 57 людей, і всі вони були доставлені до лікарень з травмами від легких до важких, повідомила поліція штату. Не зрозуміло, чому автобус з’їхав з дороги.

Влада заявила, що водія автобуса також доставили до лікарні.

Громадська лікарня Оберн прийняла близько 27 пацієнтів, включаючи водія. Троє були переведені до Університетської лікарні Апстейт в Сіракузах. Загалом у штаті Північна Аравія було 25 пацієнтів.

Влада надіслала запит у соціальних мережах, щоб усі, хто був свідком аварії, звернулися до слідчих.

Нагадаємо

Туреччині перекинувся пасажирський автобус. В результаті ДТП постраждали 29 осіб, більша частина з яких студенти.

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