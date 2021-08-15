У Нью-Йорку перевернувся екскурсійний автобус: постраждали більше 50 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Екскурсійний автобус, що прямував до Ніагарського водоспаду, перекинувся в центрі Нью-Йорка, відправивши більше 50 людей до лікарень. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.
Деталі
В автобусі перебувало близько 57 людей, і всі вони були доставлені до лікарень з травмами від легких до важких, повідомила поліція штату. Не зрозуміло, чому автобус з’їхав з дороги.
Влада заявила, що водія автобуса також доставили до лікарні.
Громадська лікарня Оберн прийняла близько 27 пацієнтів, включаючи водія. Троє були переведені до Університетської лікарні Апстейт в Сіракузах. Загалом у штаті Північна Аравія було 25 пацієнтів.
Влада надіслала запит у соціальних мережах, щоб усі, хто був свідком аварії, звернулися до слідчих.
Нагадаємо
Туреччині перекинувся пасажирський автобус. В результаті ДТП постраждали 29 осіб, більша частина з яких студенти.