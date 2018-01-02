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У Нью-Йорку керівник балетної трупи пішов з посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Художній керівник New York City Ballet Пітер Мартінс заявив про намір піти зі своєї посади у зв'язку зі звинуваченням у домаганнях. Про це повідомила в понеділок газета The New York Times, передає УНН.

У Нью-Йорку керівник балетної трупи пішов з посади

Журналісти ознайомилися з листом, який 71-річний Мартінс направив керівній раді балету. У посланні йдеться, що балетмейстер “заперечує і продовжує заперечувати свою причетність до будь-яких порушень подібного роду”. Мартінс запевнив, що в повній мірі співпрацює з учасниками розслідування на цей рахунок, і висловив упевненість у тому, що його невинність буде доведена.

“Я заперечував і продовжую заперечувати, що я був пов’язаний з якимось подібним випадком неналежної поведінки”, — написав 71-річний Мартінс у листі, інформуючи раду директорів про своє звільнення.

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Голова ради директорів Чарльз Шарф подякував Мартінса за його внесок у роботу трупи зазначивши, що рада “дуже серйозно ставиться до звинувачень” проти нього. Шарф повідомив, що розслідування, ймовірно, буде незабаром завершено. За його словами, найближчим часом створять комітет, який займеться пошуками нового художнього керівника.

“Рада серйозно ставиться до звинувачення, висунутими проти нього (Мартінса — Ред.), і ми очікуємо, що незалежне розслідування з цього приводу буде незабаром завершено”, — заявив Шарф.

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На початку грудня 2017 року керівник балетної трупи New York City Ballet Пітер Мартінс пішов у тимчасово вимушену відпустку. Це сталося після того, як нью-йоркська трупа отримала анонімний лист із звинуваченнями в домаганнях на його адресу. Після цього було розпочато внутрішнє розслідування, для проведення якого найняли незалежну юридичну фірму.

Нагадаємо, американська акторка Ешлі Джадд, яка звинуватила продюсера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях, визнана найвидатнішою представником шоу-бізнесу в США в році, що минає. Почесне звання присудили їй у четвер керівництво і журналістський колектив інформаційного агентства The Associated Press.

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