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У новорічну ніч в районі Говерли заблукав турист

У новорічну ніч в районі Говерли заблукав турист

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч під час проходження туристичного маршруту на Говерлі Рахівського району, заблукав чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“Так, 1 січня о 1:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області”, — йдеться в повідомленні.

Для пошуку заблукалого вирушили 4 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина.

“О 7:00 туриста було знайдено в районі підніжжя Говерли між полонинами Гропа та Кознєска та доставлено до села Лазещина Рахівського району. Медичної допомоги чоловік не потребував”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники знайшли громадянина США, який вирушив зі спортивної бази “Заросляк” на Говерлу “зеленим маршрутом” та заблукав.

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