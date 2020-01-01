У новорічну ніч в районі Говерли заблукав турист
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч під час проходження туристичного маршруту на Говерлі Рахівського району, заблукав чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Так, 1 січня о 1:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області”, — йдеться в повідомленні.
Для пошуку заблукалого вирушили 4 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина.
“О 7:00 туриста було знайдено в районі підніжжя Говерли між полонинами Гропа та Кознєска та доставлено до села Лазещина Рахівського району. Медичної допомоги чоловік не потребував”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, рятувальники знайшли громадянина США, який вирушив зі спортивної бази “Заросляк” на Говерлу “зеленим маршрутом” та заблукав.