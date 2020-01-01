В новогоднюю ночь в районе Говерлы заблудился турист
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь во время прохождения туристического маршрута на Говерле Раховского района, заблудился человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“Так, 1 января в 1:30 спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на горе Говерла, Раховского района, потерял ориентир местности и заблудился житель города Кременец Тернопольской области”, — говорится в сообщении.
Для поиска потерявшегося отправились 4 спасателя горного поисково-спасательного отделения села Лазещина.
“В 7:00 турист был обнаружен в районе подножия Говерлы между лугами Гропа и Кознеска и доставлен в село Лазещина Раховского района. Медицинской помощи человек не требовал”, — отмечается в сообщении.
Напомним, спасатели нашли гражданина США, который отправился по спортивной базы “Заросляк” на Говерлу по “зеленому маршруту” и заблудился.