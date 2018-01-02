У Новорічну ніч у Франції спалили понад 1000 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У новорічну ніч у Франції згоріла 1031 автівка, частина з них були підпалені хуліганами безпосередньо, частина загорілися через те, що вогонь поширився з сусідніх транспортних засобів. Про це повідомляється в звіті МВС Франції, передає УНН.
Так, міністр внутрішніх справ Франції Жердар Коломб висловив подяку 140 тисячам співробітникам поліції, жандармам, солдатам, пожежникам та працівникам рятувальної спілки за їх роботу в новорічну ніч.
“Як і в попередні роки, спостерігається певна кількість порушень: спалено 1031 транспортний засіб безпосередньо через запалення або через розповсюдження вогню”, — зазначили у французькій поліції.
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У МВС Франції зазначили, що кількість згорілих машин менше, ніж у 2012 році, коли згоріли 1193 машини, і менше, ніж 2013 році, коли згоріли 1607 машин. У той же час торік у новорічну ніч згоріли 935 авто.
За ніч поліція заарештувала 510 осіб. При цьому було поранено вісім офіцерів поліції і троє солдатів. Більшість з них постраждали під час нападу групи агресивних людей в Шампиньи-сюр-Марн.