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В Новогоднюю ночь во Франции сожгли более 1000 автомобилей

Киев • УНН

 • 11083 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В новогоднюю ночь во Франции сгорел 1031 автомобиль, часть из них была подожжена хулиганами непосредственно, часть загорелись из-за того, что огонь распространился из соседних транспортных средств. Об этом сообщается в отчете МВД Франции, передает УНН.

В Новогоднюю ночь во Франции сожгли более 1000 автомобилей

Так, министр внутренних дел Франции Жердар Коломб поблагодарил 140 тысяч сотрудников полиции, жандармов, солдат, пожарных и работников спасательных служб за их работу в новогоднюю ночь.

"Как и в предыдущие годы, наблюдается определенное количество нарушений: сожжено 1031 транспортное средство непосредственно из-за поджога или из-за распространения огня", - отметили во французской полиции.

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В МВД Франции отметили, что количество сгоревших машин меньше, чем в 2012 году, когда сгорели 1193 машины, и меньше, чем 2013 году, когда сгорели 1607 машин. В то же время в прошлом году в новогоднюю ночь сгорели 935 авто.

За ночь полиция арестовала 510 человек. При этом были ранены восемь офицеров полиции и трое солдат. Большинство из них пострадали во время нападения группы агрессивных людей в Шампиньи-сюр-Марн.

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