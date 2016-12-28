У новорічну ніч правоохоронці Дніпра працюватимуть у посиленому режимі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У новорічну ніч поліцейські Дніпра працюватимуть у посиленому режимі. Про це кореспонденту УНН повідомив командир батальйону патрульної поліції Дніпра Денис Петухов.
З 31-го грудня на 1 січня у Дніпрі працюватимуть групи швидкого реагування та резервний батальйон поліції. Кількість правоохоронців у місцях масового скупчення зросте на 50%. Планують задіяти близько 150 екіпажів патрульної поліції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліція Кельна заборонила правим мітингувати в новорічну ніч.