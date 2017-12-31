У новорічну ніч порядок в Україні охоронятимуть понад 10 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У новорічну ніч масові заходи очікуються у 722 наслених пунктах України, порядок у яких забезпечуватимуть понад 10 тис. правоохоронців. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, передає УНН.
“Орієнтовано участь у заходах візьмуть понад 1,6 млн. громадян. Публічну безпеку та порядок у новорічну ніч забезпечуватимуть понад 8 тис. поліцейських та 2 тис. військовослужбовців Національної гвардії України”, — йдеться у повідомленні.
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Так, у Києві на службу заступили близько 1,5 правоохоронців, серед них — вибухотехніки та кінологи. Вся інформація надходить та опрацьовується в ситуаційному центрі, до складу якого входять представники всіх правоохоронних та силових відомств.
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Для того, аби громадяни могли в безпеці відзначити новорічні свята, особовий склад поліції в областях переведено на посилений варіант несення служби.