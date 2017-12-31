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В новогоднюю ночь порядок в Украине будут охранять более 10 тыс. правоохранителей

Киев • УНН

 • 6979 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В новогоднюю ночь массовые мероприятия ожидаются в 722 наслених пунктах Украины, порядок в которых будут обеспечивать более 10 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.

В новогоднюю ночь порядок в Украине будут охранять более 10 тыс. правоохранителей

"Ориентировочно участие в мероприятиях примут более 1,6 млн граждан. Публичную безопасность и порядок в новогоднюю ночь будут обеспечивать более 8 тыс. полицейских и 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

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Так, в Киеве на службу заступили около 1,5 правоохранителей, среди них - взрывотехники и кинологи. Вся информация поступает и обрабатывается в ситуационном центре, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств.

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Для того, чтобы граждане могли в безопасности отметить новогодние праздники, личный состав полиции в областях переведен на усиленный вариант несения службы.

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