У новорічну ніч громадський транспорт Києва працюватиме довше
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У новорічну ніч в Києві буде подовжено роботу метрополітену та комунального транспорту. Про це на брифінгу повідомив голова Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, передає кореспондент УНН.
"Роботу київського метрополітену в новорічну ніч буде подовжено на 3 години. Також на три години, до 05:00, буде подовжена робота комунального транспорту, це автобуси та тролейбуси. А о 05:00 на роботу вже виходить ранкова зміна. Тобто фактично комунальний транспорт працюватиме цілодобово. Також цілодобово працюватиме фунікулер. Тому проблем з тим, щоб добратись до святкових локацій не буде", - повідомив C.Симонов.
Як повідомляв УНН, на час новорічних свят автівкам дозволять рухатись Хрещатиком у вихідні.