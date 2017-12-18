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У новорічну ніч громадський транспорт Києва працюватиме довше

У новорічну ніч громадський транспорт Києва працюватиме довше

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У новорічну ніч в Києві буде подовжено роботу метрополітену та комунального транспорту. Про це на брифінгу повідомив голова Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, передає кореспондент УНН.

"Роботу київського метрополітену в новорічну ніч буде подовжено на 3 години. Також на три години, до 05:00, буде подовжена робота комунального транспорту, це автобуси та тролейбуси. А о 05:00 на роботу вже виходить ранкова зміна. Тобто фактично комунальний транспорт працюватиме цілодобово. Також цілодобово працюватиме фунікулер. Тому проблем з тим, щоб добратись до святкових локацій не буде", - повідомив C.Симонов.

Як повідомляв УНН, на час новорічних свят автівкам дозволять рухатись Хрещатиком у вихідні.

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