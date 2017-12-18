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10 марта, 15:15 • 120571 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106489 просмотра

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В новогоднюю ночь общественный транспорт Киева будет работать дольше

В новогоднюю ночь общественный транспорт Киева будет работать дольше

Киев  •  УНН

 • 14353 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В новогоднюю ночь в Киеве будет продлена работа метрополитена и коммунального транспорта. Об этом на брифинге сообщил глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает корреспондент УНН.

"Работа киевского метрополитена в новогоднюю ночь будет продлена на 3 часа. Также на 3 часа, до 05:00, будет продолжена работа коммунального транспорта, это автобусы и троллейбусы. А в 05:00 на работу уже выходит утренняя смена. То есть фактически коммунальный транспорт будет работать круглосуточно. Также круглосуточно будет работать фуникулер. Поэтому проблем с тем, чтобы добраться до праздничных локаций, не будет", - сообщил C.Симонов.

Как сообщал УНН, на время новогодних праздников автомобилям позволят двигаться по Крещатику в выходные.

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