В новогоднюю ночь общественный транспорт Киева будет работать дольше

"Работа киевского метрополитена в новогоднюю ночь будет продлена на 3 часа. Также на 3 часа, до 05:00, будет продолжена работа коммунального транспорта, это автобусы и троллейбусы. А в 05:00 на работу уже выходит утренняя смена. То есть фактически коммунальный транспорт будет работать круглосуточно. Также круглосуточно будет работать фуникулер. Поэтому проблем с тем, чтобы добраться до праздничных локаций, не будет", - сообщил C.Симонов.

Как сообщал УНН, на время новогодних праздников автомобилям позволят двигаться по Крещатику в выходные.