У новорічні свята правоохоронці Миколаївщини нестимуть службу у посиленому режимі
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під час Новорічних та Різдвяних свят правоохоронці Миколаївської області будуть працюватимуть у посиленому режимі. Про це кореспонденту УНН повідомили у Нацполіціі області.
Як стало відомо, громадський порядок на Миколаївщині забезпечуватимуть 800 працівників поліції, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій будуть додатково залучені резервні сили.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 300 працівників поліції Хмельниччини чергуватимуть під час Новорічних святкувань.