У новорічні дні курсуватимуть додаткові швидкісні поїзди з Києва

"Для зручних новорічних і різдвяних подорожей ПАТ "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси швидкісних поїздів №747/748 та №736/735", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №747/748 Київ – Тернопіль – Київ курсуватиме 25 грудня та 1 січня з Києва, а у зворотному напрямку з Тернополя 26 грудня та 2 січня.

А швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ – Запоріжжя – Київ здійснить додаткові рейси 30 грудня та 2 січня за діючим графіком руху.

На 25 грудня продаж квитків уже відкритий, на решту додаткових рейсів продаж квитків буде відкритий найближчим часом.

Нагадаємо, до новорічних свят призначили сім додаткових поїздів на південь і захід України.