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11:17 • 82117 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74680 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 81580 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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В новогодние дни будут курсировать дополнительные скоростные поезда из Киева

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В новогодние дни назначены дополнительные рейсы скоростных поездов из Киева в Тернополь и Запорожье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Для удобных новогодних и рождественских путешествий ПАО "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы скоростных поездов №747/748 и №736/735", - говорится в сообщении.

Указано, что дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" №747/748 Киев - Тернополь - Киев будет курсировать 25 декабря и 1 января из Киева, а в обратном направлении из Тернополя 26 декабря и 2 января.

А скоростной поезд "Интерсити+" №736/735 Киев - Запорожье - Киев осуществит дополнительные рейсы 30 декабря и 2 января по действующему графику движения.

На 25 декабря продажа билетов уже открыт, на остальные дополнительных рейсов продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Напомним, к новогодним праздникам назначили семь дополнительных поездов на юг и запад Украины.

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