В новогодние дни будут курсировать дополнительные скоростные поезда из Киева

"Для удобных новогодних и рождественских путешествий ПАО "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы скоростных поездов №747/748 и №736/735", - говорится в сообщении.

Указано, что дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" №747/748 Киев - Тернополь - Киев будет курсировать 25 декабря и 1 января из Киева, а в обратном направлении из Тернополя 26 декабря и 2 января.

А скоростной поезд "Интерсити+" №736/735 Киев - Запорожье - Киев осуществит дополнительные рейсы 30 декабря и 2 января по действующему графику движения.

На 25 декабря продажа билетов уже открыт, на остальные дополнительных рейсов продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Напомним, к новогодним праздникам назначили семь дополнительных поездов на юг и запад Украины.