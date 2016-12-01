У новобудові на Лумумби у Києві закінчують монолітні роботи

За словами директора ТОВ “Ягуар” Василя Рахмайлова, на сьогоднішній день будівельники завершують монолітні роботи, остаточно каркас будинку закінчать до кінця грудня, на початку березня 2017 року буде облаштовано паркінг.

“Далі виконується цегляна кладка, облаштовуються переходи, встановлюються вікна та проводяться фасадні роботи. Оскільки фасад вентильований, будівельники працюватимуть над його облаштуванням навіть взимку, якщо не буде великих морозів”, — говорить Василь Рахмайлов.

Будівельник зазначає, що будинок матиме респектабельний вигляд і буде дуже комфортним для його мешканців.

“Ви бачите доволі високі вікна. Щоб збільшити площі архітектори застосували балку замість арматури, і за рахунок цього зменшили перетин моноліту. Так вдалось збільшити площу приміщень”, — розповідає Василь Рахмайлов і додає, що будматеріали, які використовують на об’єкті, на 100% українського виробництва.

“Ми відслідковуємо якість всіх матеріалів, адже людина хоче бути впевненою, що бетон хороший і відповідає якості, і стяжка буде хороша, і стіни. Тому, якість бетону постійно відслідковує лабораторія, тобто це беруться проби бетону, здаються в лабораторію, де його перевіряють. Також за допомогою розтягнення перевіряється арматура. Цегла якісна, ми вимагаємо у заводу сертифікат, але й з досвіду може сказати, що в Україні найкраща цегла”, — підкреслює директор ТОВ “Ягуар”.

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