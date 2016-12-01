В новостройке на Лумумбы в Киеве заканчивают монолитные работы

По словам директора ООО "Ягуар" Василия Рахмайлова, на сегодняшний день строители завершают монолитные работы, окончательно каркас дома закончат до конца декабря, в начале марта 2017 года будет оборудован паркинг.

"Далее выполняется кирпичная кладка, обустраиваются переходы, устанавливаются окна и проводятся фасадные работы. Поскольку фасад вентилируемый, строители будут работать над его обустройством даже зимой, если не будет сильных морозов", - говорит Василий Рахмайлов.

Строитель отмечает, что дом будет респектабельно выглядеть и будет очень удобным для его жителей.

"Вы видите довольно высокие окна. Чтобы увеличить площади архитекторы применили балку вместо арматуры, и за счет этого уменьшили сечение монолита. Так удалось увеличить площадь помещений", - рассказывает Василий Рахмайлов и добавляет, что стройматериалы, которые используют на объекте, на 100% украинского производства.

"Мы отслеживаем качество всех материалов, ведь человек хочет быть уверен, что бетон хороший и соответствует качеству, и стяжка будет хорошая, и стены. Поэтому, качество бетона постоянно отслеживает лаборатория, то есть берутся пробы бетона, сдаются в лабораторию, где его проверяют. Также с помощью растяжения проверяется арматура. Кирпич качественный, мы требуем у завода сертификат, но и из опыта может сказать, что в Украине лучший кирпич", - подчеркивает директор ООО "Ягуар".

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