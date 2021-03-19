У Норвегії розпочали розслідування проти прем'єра: вона порушила карантин, введений через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Поліція Норвегії починає розслідування можливого порушення прем’єр-міністром країни Ерною Сульберг законодавства щодо боротьби з інфекційними захворюваннями під час святкування її 60-річчя. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія NRK, пише УНН.
Деталі
“Розслідування прояснить, що дійсно сталося і чи було вчинене порушення тільки локальних або ж центральних обмежень”, — наводить вона повідомлення поліції.
Дані про можливі порушення поліція отримала з матеріалів ЗМІ і зі слів самої Сульберг. Згідно з цією інформацією, в лютому сім’я прем’єра двічі збиралася з нагоди святкування її дня народження і на місці обидва рази були присутні більше 10 осіб, незважаючи на чинні обмеження через пандемію.
Довідка
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Норвегії 82 455 випадків захворювання, 648 людей загинули.