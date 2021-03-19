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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47013 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65413 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Норвегии начали расследование против премьера: она нарушила карантин, введенный из-за COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция Норвегии начинает расследование возможного нарушения премьер-министром страны Эрной Сульберг законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями во время празднования ее 60-летия. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NRK, пишет УНН.

Детали

“Расследование прояснит, что действительно произошло и было ли совершено нарушение только локальных или же центральных ограничений”, — приводит она сообщение полиции.

Данные о возможных нарушениях полиция получила из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно этой информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее дня рождения и на месте оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на действующие ограничения из-за пандемии.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Норвегии 82 455 случаев заболевания, 648 человек погибли.

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