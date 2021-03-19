В Норвегии начали расследование против премьера: она нарушила карантин, введенный из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция Норвегии начинает расследование возможного нарушения премьер-министром страны Эрной Сульберг законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями во время празднования ее 60-летия. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NRK, пишет УНН.
Детали
“Расследование прояснит, что действительно произошло и было ли совершено нарушение только локальных или же центральных ограничений”, — приводит она сообщение полиции.
Данные о возможных нарушениях полиция получила из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно этой информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее дня рождения и на месте оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на действующие ограничения из-за пандемии.
Справка
Согласно статистике ВОЗ — в Норвегии 82 455 случаев заболевания, 648 человек погибли.