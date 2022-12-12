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З України очікуються ще сотні тисяч біженців – Норвезька рада з біженців

З України очікуються ще сотні тисяч біженців – Норвезька рада з біженців

Київ • УНН

 • 779377 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова Норвезької ради у справах біженців (NRC) очікує ще одну хвилю сотень тисяч біженців з України до Європи взимку через «нестерпні» умови, передає УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

«Ніхто не знає, скільки, але будуть ще сотні тисяч, оскільки жахливі та незаконні бомбардування цивільної інфраструктури роблять життя нестерпним у багатьох місцях», — сказав Reuters телефоном Ян Еґеланн після повернення з поїздки в Україну раніше цього місяця.

«Тому я побоююся, що криза в Європі поглиблюватиметься, і це затьмарить рівною мірою кризи в інших частинах світу», — додав він.

Деталі

Представник агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомив Reuters електронною поштою, що дані «ще не вказують на якесь значне збільшення перетину кордону» в останні тижні. Однак деякі сусідні країни, такі як Румунія та Польща, повідомили про невелике зростання.

Відповідаючи на запитання щодо планування на випадок непередбачених обставин цієї зими, представник УВКБ ООН сказав, що агентство готується до низки можливих сценаріїв, включаючи збільшення переміщень усередині країни та збільшення кількості біженців.

Додамо

За даними ООН, близько 18 мільйонів осіб, чи 40% населення України, залежать від допомоги. Ще 7,8 мільйона виїхали з країни до інших частин Європи.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив у понеділок, що Польща та Німеччина мають звернутися до Європейського союзу за додатковою допомогою у зв'язку із очікуваним збільшенням кількості українських біженців.

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