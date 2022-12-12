Из Украины ожидаются еще сотни тысяч беженцев – Норвежский совет по беженцам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Председатель Норвежского совета по делам беженцев (NRC) ожидает еще одну волну сотен тысяч беженцев из Украины в Европу зимой из-за «невыносимых» условий, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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«Никто не знает, сколько, но будут еще сотни тысяч, поскольку ужасные и незаконные бомбардировки гражданской инфраструктуры делают жизнь невыносимой во многих местах», — сказал Reuters по телефону Ян Эгелланн по возвращении из поездки в Украину раньше в этом месяце.
«Поэтому я боюсь, что кризис в Европе будет углубляться, и это затмит в равной степени кризисы в других частях света», — добавил он.
Детали
Представитель агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщил Reuters по электронной почте, что данные «еще не указывают на какое-либо значительное увеличение пересечения границы» в последние недели. Однако некоторые соседние страны, такие как Румыния и Польша, сообщили о небольшом росте.
Отвечая на вопрос о планировании на случай непредвиденных обстоятельств этой зимой, представитель УВКБ ООН сказал, что агентство готовится к ряду возможных сценариев, включая увеличение перемещений внутри страны и увеличение количества беженцев.
Добавим
По данным ООН, около 18 миллионов человек, или 40% населения Украины, зависят от помощи. Еще 7,8 миллиона уехали из страны в другие части Европы.
Президент Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что Польша и Германия должны обратиться в Европейский союз за дополнительной помощью в связи с ожидаемым увеличением числа украинских беженцев.