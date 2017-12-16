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У Норвегії кіт вижив після 40 хвилин у пральній машині

У Норвегії кіт вижив після 40 хвилин у пральній машині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Домашній кіт у Норвегії вижив після 40-хвилинного прання у пральній машинці, передає УНН з посиланням на NRK.

"Поки батько сім'ї вийшов з кімнати з пральною машинкою, щоб забрати додаткову пару брудних шкарпеток, кіт Зеро заліз у барабан", - йдеться у повідомлені.

Повідомляється, що чоловік не помітив кота і обрав програму для прання вовняних речей, яка передбачає температурний режим у 30 градусів.

За словами власників кота, коли домашнього улюбленця дістали після завершення прання, "Зеро був липким. Він виглядав зовсім побитим і набагато худішим, ніж зазвичай. Він не орієнтувався у просторі, його нудило".

Зазначено, що сім'я одразу відвезла кота до ветеринарної клініки, а через два дні Зеро знову зміг повернутися до звичного життя.

"Тепер він пахне милом. Коти взагалі не люблять воду. Я не думаю, що після цього Зеро вона буде подобатися йому більше", - сказав власник кота.

За словами ветеринара, до якої привезли кота одразу після інциденту, такого випадку в її практиці ще не було. Однак, вона думає, що це відбувається набагато частіше, ніж можна уявити, просто не про кожний такий випадок повідомляється.

Власник кота назвав різдвяним подарунком те, що з котом нічого не трапилося.

Нагадаємо, одеських кішок офіційно визнали частиною екосистеми міста.

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